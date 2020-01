Fortnite Aggiornamento 11.40: tutte le nuove Skin scoperte dai dataminer

Nel momento in cui scriviamo l'Aggiornamento 11.40 di Fortnite Capitolo 2 è ufficialmente disponibile per il download, su PC, PlayStation 4, Xbox One e tutte le principali piattaforme di gioco. Come potete immaginare, dataminer e leaker sono già all'opera, e hanno scoperto tutte le nuove Skin.

E di Skin, nell'Aggiornamento 11.40 di Epic Games, ce ne sono parecchie. I dataminer di Fortnite per il momento hanno scoperto quelle visibili, ma sono anche presenti quattro pack criptati che per ora resteranno purtroppo tali. I nuovi costumi oscillano dalla rarità Leggendaria a quella non comune, passando per la Epica e la rara. Il costume leggendario in evidenza è Oro, e sarà proposto al prezzo di 2000 V-buck, circa 20 euro al cambio.

Ecco qui di seguito tutte le nuove skin di Fortnite dell'Aggiornamento 11.40, in una pratica immagine. Il rilascio avverrà probabilmente nelle prossime settimane, nel negozio giornaliero.