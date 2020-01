World of Warcraft: Visioni di N'zoth è disponibile, dettagli e trailer di lancio

World of Warcraft ha ricevuto Visioni di N'zoth, ultimo aggiornamento per i contenuti di Battle for Azeroth: ecco i dettagli sul contenuto e l'immancabile trailer di lancio.



Il Dio Antico N'zoth è stato liberato dalla sua prigione titanica e un'antica corruzione ha preso piede su Azeroth, trasformando gli alleati in nemici e intrappolando le menti dei guerrieri in incubi di un futuro senza speranza. La disperazione e la follia consumano la terra, e gli eroi di Orda e Alleanza dovranno combattere per restare lucidi e salvare il destino del mondo ferito in Visioni di N'zoth, l'ultimo aggiornamento di contenuti di Battle for Azeroth.



PURIFICA LA CORRUZIONE DI AZEROTH

Torna a Uldum e nella Vallata dell'Eterna Primavera, ora nella stretta del potere corrotto di N'zoth. Difendi queste terre martoriate dagli infaticabili Assalti dei servi del Dio Antico, ottieni equipaggiamento per combatterne l'influenza e scopri portali onirici verso nuovi orrori.



ASSISTI ALLA ROVINA DEL MONDO

Scruta il destino oscuro che attende Roccavento e Orgrimmar nelle Visioni Orripilanti, istanze illusorie per gruppi da 1 a 5 giocatori. Affronta i servitori di N'zoth, recupera frammenti di conoscenza proibita e impedisci a queste perverse profezie di realizzarsi, o impazzisci nel farlo.



LA CITTÀ DORMIENTE SI SVEGLIA

Addentrati nell'incubo a Ny'alotha, la Città Risvegliata, un'incursione da 12 boss ambientata nel cuore ammantato dal Vuoto dell'antico Impero Nero. Affronta araldi folli e orrori innominabili fino allo scontro diretto con N'zoth, una battaglia che deciderà il destino di Azeroth.



RECLUTA NUOVE RAZZE ALLEATE

Unisciti a due nuove Razze Alleate, i Vulpera di Vol'dun (Orda) e i Meccagnomi della Resistenza di Bullonaccio (Alleanza), impazienti di aiutarti ad affrontare una divinità.



SFRUTTA IL POTERE DEL VUOTO

Usa il potere oscuro di N'zoth contro il Dio Antico stesso cercando armi e armature infuse di Corruzione, un nuovo tratto che fornisce potenti benefici con conseguenze potenzialmente letali. Cerca dei metodi per contrastare questi effetti o accogli il potere e impara come sfruttare la follia a tuo vantaggio.



CREA UN MANTELLO LEGGENDARIO

Per proteggere la tua mente dagli attacchi di N'zoth avrai bisogno di un oggetto fatto di pura corruzione, e il figlio di Alamorte, Irathion, sa dove trovarne uno. Crea e potenzia Ashjra'kamas, Manto della Risolutezza, un mantello leggendario in grado di proteggere la tua Sanità Mentale e ridurre l'influenza del Dio Antico.



RISORGI COME CAVALIERE DELLA MORTE

Con l'uscita di Visioni di N'zoth, i giocatori che preacquistano l'espansione Shadowlands possono creare Cavalieri della Morte Pandaren e di tutte le Razze Alleate.



...E ALTRO ANCORA

Arrenditi alla follia e uccidi i membri della tua stessa fazione in PvP per ottenere il favore di N'zoth, combatti per il Fronte di Guerra Eroico di Rivafosca, scendi nei Sotterranei di Roccianera per una spedizione Scontri tra Mascotte, esplora la Casa d'Aste riprogettata, indossa Armature Retaggio per Goblin e Worgen e altro ancora.