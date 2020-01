Pokémon GO: Heatran nell'Ora Leggendaria di oggi 15 gennaio 2020

Torna l'appuntamento settimanale con l'Ora Leggendaria di Pokémon GO, un piccolo evento ricorrente grazie al quale tutti gli Allenatori di una città o di un piccolo paesino hanno la possibilità di affrontare in gruppo il Leggendario più recente. Vediamo dunque tutti i dettagli del caso, in questo rapido articolo.

Il protagonista della nuova Ora Leggendaria di Pokémon GO, come potete immaginare, sarà Heatran, della Quarta Generazione di Sinnoh. L'evento è previsto per la giornata di oggi, 15 gennaio 2020, dalle ore 18:00 alle ore 19:00 (orario italiano locale). Per questa singola ora di tempo, tutte le Palestre libere della città ospiteranno nello stesso momento Heatran; quelle occupate invece resteranno escluse dall'evento. Non ci saranno bonus di altro tipo, ma comunque avrete a disposizione il Biglietto Raid Gratuito normalmente fornito da Niantic Labs.

Ricordiamo che attualmente Heatran è disponibile su Pokémon GO anche in versione shiny/cromatica: logicamente per trovarne uno servirà molta fortuna (la media è di 1/20 raid). Il prossimo evento di rilievo del titolo, infine, sarà il Pokémon GO Community Day di questo fine settimana, dedicato a Piplup.