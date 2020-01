Pokémon Spada e Scudo, l'anime Twilight Wings è disponibile su YouTube

Arriva anche la nuova mini-serie animata per Pokémon Spada e Scudo direttamente su YouTube, con il primo episodio di Twilight Wings disponibile in queste ore e visibile anche qui sotto.



La serie Twilight Wings è composta da sette episodi che si collegano al mondo di Pokémon Spada e Scudo ma raccontando una storia diversa, pur con alcuni elementi in comune con il gioco per Nintendo Switch, come personaggi ricorrenti.



Tra questi troviamo il Campione Dandel e il Presidente Rose, a dimostrare la stretta connessione della mini-serie in stile anime con il mondo di Galar, essendo ambientata nella medesima regione dei videogiochi. Ogni episodio dura cinque minuti e ne verranno messi a disposizione uno al mese fino all'estate.



Il primo episodio di intitola "Letter" e mette in scena la storia di un ragazzo chiamato John che si trova in ospedale e sogna di poter vedere Dandel allo stadio durante un match. Tra le creature visibili in questo primo capitolo c'è Corviknight e in generale la produzione sembra di buon livello, in particolare per quanto riguarda le animazioni, mettendo in scena delle interessanti digressioni sul mondo di Pokémon Spada e Scudo.