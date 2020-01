Fortnite: la reazione di Ninja all'uscita della sua skin ufficiale

Com'è giusto che sia, Ninja ha la sua skin ufficiale all'interno di Fortnite e non poteva mancare il video con la reazione del celebre streamer a questa novità, che evidentemente era particolarmente attesa.



Dunque, Ninja ha infine lanciato la sua skin in Fortnite, che sarà venduta nel negozio di Epic Games e qua sotto potete vedere la sua reazione entusiasta all'evento. Forse dall'esterno è difficile capire quello che provi il ragazzo in questione, ma come riferisce lui stesso nel corso del video ha "giocato per due anni e mezzo" a Fortnite, ha "trasmesso in streaming praticamente per 12 ore al giorno" e ha "accumulato miliardi di visualizzazioni" in totale.



Tutto questo, dice Ninja, l'ha finalmente portato ad avere una skin personalizzata e ufficialmente dedicata all'interno di Fortnite e messa così come l'ha messa lui, effettivamente, viene da pensare che se la sia anche meritata.



Insomma, per Ninja la sua skin in Fortnite è un vero e proprio sogno che si realizza, durato praticamente due anni e mezzo e che ha richiesto ore e ore di gioco, che nel frattempo l'hanno anche fatto diventare praticamente una celebrità planetaria.



Nel video riportato qui sotto vediamo in anteprima la skin in azione nel corso di una partita a Fortnite, decisamente apprezzata da Ninja che continua a sghignazzare per tutto l'incontro, che conclude però senza vittoria finale.