Fortnite: Ninja lancia la sua Skin, sarà venduta nel negozio di Epic Games

Erano anni che Tyler Ninja Blevins, il volto mondano di Fortnite Capitolo 2, chiedeva a gran voce la sua Skin su Fortnite Capitolo 2. Ce l'ha fatta: arriverà molto presto nel negozio di gioco a pagamento per Fortnite Battaglia Reale, e noi siamo qui per mostrarvi i primi dettagli.

Ninja lancia la sua Skin su Fortnite Capitolo 2 quindi, e non una Skin qualsiasi: avrà da subito quattro stili alternativi, uno strumento raccolta a tema, un balletto e forse anche altro; attualmente questi file di gioco sono criptati, contenuti nel più vasto Aggiornamento 11.40. Ma si sa, ai dataminer e leaker serve solo tempo per scoprire tutti gli oggetti in arrivo. Possiamo quindi mostrarvi una prima immagine della Skin di Ninja in arrivo nei prossimi giorni.

Praticamente confermato l'arrivo della Skin nel negozio di Fortnite Capitolo 2 di Epic Games: resta da capire il prezzo che verrà proposto, che comunque oscillerà tra i 1200 V-buck e i 2000 V-buck, cioè dai 12 ai 20 euro al cambio. Eccovi anche un video che mostra il costume più nel dettaglio. Questa è la prima Skin di uno streamer ad approdare su Fortnite Capitolo 2: che sia destinata a destare polemiche, nei prossimi giorni? Staremo a vedere.

All Ninja Cosmetics! In-Game look in a few minutes! pic.twitter.com/LvJjitTngZ — ShiinaBR - Fortnite Leaks (@ShiinaBR) January 15, 2020