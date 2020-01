Zombie Army 4: Dead War, molte nuove informazioni nel trailer 101

Rebellion ha pubblicato un nuovo, lungo trailer di Zombie Army 4: Dead War pieno di informazioni utili per capire cosa attendersi dal gioco. Lo trovate in testa alla notizia.



Leggiamo anche la descrizione ufficiale di Zombie Army 4: Dead War tratta dall'Epic Games Store:



Le orde di Hitler tornano all'assalto in questo terrificante sparatutto dai creatori di Sniper Elite 4! Abominevoli nemici soprannaturali, armi epiche e una nuova angosciante campagna per 1-4 giocatori ti attendono in un'avventura ambientata nell'Europa degli anni '40 in cui dovrai salvare l'umanità dall'apocalisse zombi!



Prenota Zombie Army 4: Dead War Standard Edition per ricevere un pacchetto personaggio aggiuntivo: l'aviatore non morto!



Nuova sconvolgente campagna

La resistenza ha sconfitto l'Hitler zombi esiliandolo all'Inferno, ma i morti risorgono più affamati che mai!

Continua la storia alternativa di Zombie Army Trilogy con nuovi e vasti livelli, e svela un piano inquietante che porterà la brigata superstite in Italia e non solo!

Affronta le forze delle tenebre in canali ricolmi di cadaveri, sopravvivi a uno zoo di zombi e attraversa luoghi oscuri e misteriosi da cui nessuno è mai tornato vivo!



Gunplay pluripremiato

Goditi la rivoluzionaria balistica targata Rebellion, resa celebre dalla saga di Sniper Elite, e sfruttala a tuo favore contro le orde dei dannati!



Moviola e smembramenti avanzati

È tornata la moviola a raggi X! Osserva ai raggi X la lenta distruzione di ossa e organi interni causata da proiettili, bombe e molto altro. Goditi lo spettacolo degli arti recisi dai tuoi proiettili e trema dinanzi all'AVANZATA INARRESTABILE dei morti viventi!



Progressi e personalizzazioni dettagliati

Crea l'eroe che meglio ti rappresenta salendo di grado! Ti consideri un angelo custode? Subisci i danni al posto dei tuoi compagni! Ti piace tanto quella torretta? Prenditela! E preparati a uccidere i nemici con stile sbloccando nuovi completi, animazioni e provocazioni!



Attacchi letali in mischia

Quando i morti ti accerchiano, respingili con attacchi in mischia avanzati! Carica i nemici, calpesta teste ed elimina i morti viventi con spietate mosse finali!

Armamento epico

Sfrutta la potenza del fuoco, del fulmine e dell'essenza divina per potenziare le tue armi sui banchi di lavoro e crea strumenti di distruzione artigianali! Un fucile d'assalto sparafulmini? Una pistola con una baionetta di fuoco? Tutto è concesso nella battaglia finale per la sopravvivenza dell'umanità!



Moltitudini mostruose

Affronta legioni di macabri predatori, giganti corazzati d'élite, terrificanti demoni ombra, generali suicidi e tantissime altre sorprese! Quando ti troverai a tu per tu con un CARRO ARMATO ZOMBI, rimpiangerai di non esserti nascosto dietro la poltrona!



Modalità Orda più vasta e cruenta

Uccidi a più non posso nella versione ampliata della modalità Orda. Più a lungo sopravvivrai e più si espanderà la mappa. Quanto riuscirai a resistere prima di unirti all'orda dei MORTI VIVENTI?



Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Zombie Army 4: Dead War è in arrivo il 4 febbraio 2020 su PS4, Xbox One e PC (è un'esclusiva dell'Epic Games Store).