Dragon Ball Z: Kakarot, Vegeta è il protagonista del trailer di lancio

Vegeta è il protagonista del trailer di lancio di Dragon Ball Z: Kakarot, spettacolare gioco di ruolo giapponese dedicato alla famosissima serie, che vanta fan in tutto il mondo. Il filmato mostra alcune spettacolari sequenze di gioco che ricordano alcuni momenti topici di Dragon Ball: dall'arrivo di Vegeta e Nappa sulla terra, al primo combattimento di Goku contro suo fratello, fino allo scontro tra il Super Sayan di terzo livello contro Majin Bu. I fan della serie saranno felici di guardarlo e sicuramente saranno ancora più invogliati a provare il gioco.



Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che Dragon Ball Z: Kakarot sta per arrivare su PC, Xbox One e PS4. Se vi interessa, proprio oggi abbiamo dedicato uno speciale a Dragon Ball Z: Kakarot e abbiamo appena pubblicato il video con l'unboxing della Collector's Edition.