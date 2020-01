Dragon Ball Z: Kakarot, i primi 60 minuti di gameplay dalla versione italiana

Dragon Ball Z: Kakarot sta per arrivare, quindi vi farà piacere vedere i primi 60 minuti di gameplay tratti dalla versione italiana del gioco, registrati da noi di multiplayer.it con le nostre dolci manine.



Il gameplay inizia con uno scontro tutorial tra Goku e Piccolo, quindi prosegue fino al primo incontro con il sayan Radish sulla spiaggia della casa del maestro Muten. Nel mentre potete osservare in azione i diversi sistemi di gioco, compresi alcuni relativi alle attività della vita quotidiana dei personaggi. Non mancano dialoghi, fasi di volo che mostrano al meglio il mondo di gioco, altri combattimenti e tanto altro ancora. Ovviamente ci sono delle anticipazioni della trama. Comunque sia, se conoscete Dragon Ball Z, non temete e guardate pure il video.



Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che Dragon Ball Z: Kakarot sta per arrivare su PC, Xbox One e PS4. Se vi interessa, proprio oggi abbiamo dedicato uno speciale a Dragon Ball Z: Kakarot e abbiamo appena pubblicato il video con l'unboxing della Collector's Edition.