PS5, Sony cancella anche un evento a porte chiuse con i distributori

In vista di PS5, Sony ha cancellato il suo appuntamento annuale con i distributori, chiamato Destination PlayStation, a quanto pare per concentrarsi sulla presentazione della nuova console. Stando al giornalista Mike Futter, quest'anno Sony consentirà a un grosso distributore di gestire la situazione, invece di condividere direttamente i suoi piani con tutti i partner, come sempre fatto.



Anche se non ci sono ancora conferme, è sempre più evidente che PS5 potrebbe essere svelata a febbraio, il mese dell'evento cancellato. Sembra che Sony stia accuratamente preparando il terreno e stia cercando di eliminare ogni possibile fonte di disturbo, per quello che si annuncia come un grande evento.



Come saprete, proprio ieri è stata confermata l'assenza di Sony dall'E3 2020, con la multinazionale giapponese che ha espresso la volontà di portare PS5 a più eventi nel corso dell'anno, invece che andare alla fiera di Los Angeles. Molti si sono lamentati di questa scelta, soprattutto i giocatori più affezionati all'E3, ma Sony non tornerà sui suoi passi.