Bojack Horseman, Netflix ha pubblicato il trailer finale in italiano della stagione 6

Netflix ha pubblicato il trailer finale in italiano della stagione 6 di Bojack Horseman, una delle serie animate migliori degli ultimi anni. Finalmente sapremo come si concludono le drammatiche vicende che vedono come protagonista il nostro uomo cavallo. Riuscirà a risolvere i suoi problemi? O ne verrà schiacciato?



Per scoprirlo non resta che attendere il 31 gennaio 2020, quando Netflix rilascerà la ultime puntate della stagione 6. Per chi non lo sapesse, le prime sono già disponibili da qualche mese. Per Bojack Horseman Netflix ha scelto il rilascio differito degli ultimi episodi, in modo da mantenere più elevata l'attenzione sulla serie. C'è stata anche qualche polemica per la cancellazione, secondo alcuni troppo brutale e improvvisa, mentre altri hanno plaudito al fatto che si sia scelto di chiudere al momento giusto, ossia prima che iniziassero gli inevitabili cali qualitativi. Insomma, si è evitato l'effetto Simpsons.