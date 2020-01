Crash Team Racing: Nitro-Fueled, il Gran Premio Rustland disponibile da domani

Activision ha annunciato l'arrivo del Gran Premio Rustland in Crash Team Racing: Nitro-Fueled. Sarà disponibile da domani 16 gennaio 2020 alle ore 16:00, italiane, per tutte le versioni, ossia PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Dal comunicato stampa, apprendiamo quali saranno i contenuti aggiunti con il nuovo aggiornamento:



UN NUOVO PERSONAGGIO: è vivo, ed è pronto per correre. Sblocca il più grande errore di Crash, Mega-Mix! Una brutale combinazione mutante tra Dr. Neo Cortex, N. Gin, Tiny Tiger e Dingodile, questo personaggio della storia di Crash Bandicoot è pensato per dare più brivido alla gara.



UNA NUOVA PISTA: un avamposto di acciaio, fuoco, graffiti e metalli pesanti è tutto ciò che rimane nell'arido paesaggio. È Mega-Mix Mania, una pista che ti farà rizzare i capelli!



NUOVI KART: la tua corsa è tutto in questa terra desolata, quindi assicurati di essere all'altezza del tuo compito. Sblocca tre nuovi kart in questa stagione per rendere le cose in pista più emozionanti.



OGGETTI NEL PIT STOP: L'intimidazione fa parte del gioco, quindi preparati con i nuovi oggetti di personalizzazione disponibili in questo Gran Premio! Sfoggia uno stile industrial-punk con le skin i Paint Jobs e gli adesivi di Rustland. Poi applica al tuo kart le decalcomanie con vernice spray e le ruote.



CLASSIFICA DEI CAMPIONI E DECALCOMANIE: entra nella top 5 nelle classifiche del Gran Premio e vinci la decalcomania con la sigla di Champion Kart e Rustland!