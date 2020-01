Fortnite: Aggiornamento 11.40, fucile d'assalto pesante e Mutamento disponibili

Nella giornata di oggi gli sviluppatori di Epic Games hanno finalmente pubblicato il nuovo Aggiornamento 11.40 per Fortnite Capitolo 2, come del resto vi abbiamo prontamente riportato qualche ora fa. Che ne dite dunque di dare un'occhiata più da vicino alle principali novità per Battaglia Reale?

La prima consiste nel ritorno del Fucile d'Assalto Pesante: rimosso con l'inizio della Stagione 1 di Fortnite Capitolo 2, ora è nuovamente disponibile. Epic Games ha anche introdotto le varietà epica e leggendaria di quest'arma: la sua precisione è inferiore rispetto a quella di un normale fucile d'assalto, ma i colpi fanno più danno ai nemici. In base al vostro stile di gioco, potrete valutare tra l'uno e l'altro, di volta in volta.

L'altra nuova funzione di Fortnite Capitolo 2 è Mutamento: adesso presso i banchi da lavoro per potenziare le armi potrete anche scegliere di modificarne una in vostro possesso. Per esempio, proprio dal fucile d'assalto standard potrete scegliere di passare a quello pesante, tramite un piccolo pagamento in risorse di gioco (legno, mattoni, metallo). Questa meccanica è disponibile a partire dall'Aggiornamento 11.40 per ogni arma nel titolo di Epic Games per la quale esista almeno una variante.