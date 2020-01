Mediaworld Xdays, i laptop di MSI in super sconto

Oggi sono partiti gli XDays di Mediaworld, che dureranno fino al 26 gennaio, e tra le offerte spiccano sicuramente i laptop di MSI, venduti con forti sconti che vi faranno sicuramente gola se dover rifarvi il computer portatile.



MSI offre una gamma di laptop ottimale per ogni utilizzo, dal giocare all'andare a cercare ricette per la nonna (anche a loro ogni tanto serve la tecnologia). Tra i laptop di MSI per videogiocatori vi segnaliamo il modello GL63 con processore Intel Core I7-8750H e scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti con 6 GB di memoria dedicata, in vendita a 1.499 Euro, anziché 1.799 Euro, e il GF63 Thin, basato su processore Intel Core i5-9300H a 2.4GHz e grafica NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q Design, che in occasione degli XDays sarà possibile acquistare a 899 Euro, anziché 1.199 Euro. Infine, vi segnaliamo il più economico e stiloso Modern 14, che pesa appena 1,2 Kg ha prestazioni ottime e viene venduto a 799 Euro, anziché 899 Euro.



I laptop di MSI per gli Xdays di Mediaworld



Questa notizia non è una pubblicità, ma un contenuto editoriale per la segnalazione di offerte che riteniamo possano essere di interesse per i lettori. Multiplayer.it non ha ricevuto alcun compenso per la pubblicazione di questo articolo.