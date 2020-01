The Witcher serie Netflix, Anya Chalotra spiega la difficoltà maggiore avuta nell'interpretare Yennefer

Anya Chalotra, l'attrice che interpreta Yennefer nella serie Netflix The Witcher, ha spiegato qual è stata la difficoltà più grande che ha incontrato nell'interpretazione del personaggio, in un'intervista rilasciata a Comicbook.com.



Chalotra: "Ho vent'anni e la sfida maggiore è stata quella di dover interpretare un personaggio dai suoi quattordici anni fino ai tardi settanta. È stata la parte più lunga cui abbia mai lavorato come attrice e l'ho amata tanto è stata entusiasmante. Ho solo dovuto rivedere il mio approccio al personaggio. Voglio dire, ho fatto più teatro che televisione, quindi ho dovuto adeguarmi ai diversi ritmi di lavoro. Avevamo tantissimo materiale e giravamo molte scene consecutive... è stato il lavoro più difficile cui abbia mai preso parte."



Insomma, ha dovuto calarsi in Yennefer lungo gran parte della sua vita, seguendo dei ritmi di lavorazione molto serrati. La Chalotra in passato aveva anche dichiarato di aver voluto prendere parte a tutte le scene di sesso senza controfigura per rimanere nel personaggio.