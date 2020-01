Sea of Thieves: Legends of the Sea porta nuovi viaggi e contenuti, vediamoli in un trailer

Sea of Thieves continua il suo percorso di evoluzione e arricchimento attraverso il nuovo aggiornamento Legends of the Sea, che porta con sé nuovi viaggi e contenuti per il gioco piratesco di Rare su PC e Xbox One.



Come risulta visibile nel trailer riportato qui sopra, Legends of the Sea comporta la comparsa di Umbra presso la Lagoon of Whispers, con la richiesta di trovare gli easter egg che commemorano i momenti più memorabili della community di Sea of Thieves.



Ritornano inoltre i Gilded Voyage, con i giocatori che possono scegliere il proprio viaggio da Duke in taverna e avviare così una quest che porta a tesori notevoli, però per un periodo limitato di tempo fino al prossimo aggiornamento mensile.



È inoltre possibile ottenere il doppio dell'oro consegnando varie tipologie di carico con casse differenti e conseguenti lotte PvP nelle varie location in cui si svolgono tali operazioni.



Nel frattempo, Sea of Thieves prosegue nel suo successo avendo recentemente superato la quota di dieci milioni di giocatori.