Sea of Thieves superata quota dieci milioni di giocatori

Sea of Thieves è stato giocato da più di dieci milioni di persone. Si tratta di un ottimo risultato per il titolo di Rare, che ha evidentemente recuperato alla grande la sfiducia iniziale dimostratagli. Del resto nel corso dei mesi sono stati pubblicati numerosi aggiornamenti che hanno migliorato enormemente il gioco, aggiungendo contenuti su contenuti. Le critiche mossegli all'inizio della sua vita sul mercato non hanno più molto senso, in effetti.



Rare aveva già fatto capire che Sea of Thieves è stato un successo, dichiarando che avrebbe continuato a supportarlo perché conta ancora milioni di giocatori. Ora sappiamo quanti giocatori ha avuto nel suo complesso. Probabilmente molti vengono dagli abbonamenti Xbox Game Pass, che hanno aiutato molti dubbiosi a scoprire il gioco.



Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Sea of Thieves è disponibile per Xbox One e PC. Tempo fa gli abbiamo dedicato uno speciale parlando di come la grande idea di Rare sia finalmente matura.

Join us in a toast to the 10 million pirates who have ventured onto the Sea of Thieves looking for adventure, glory and a tall tale or two to tell their mates! Cheers to every single one of you, and thank you for joining us on this voyage! pic.twitter.com/xXdCKb3Gx7