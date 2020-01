Ghost of Tsushima su PS5? Un mockup immagina le box art della nuova console

Ghost of Tsushima uscirà anche su PS5? Immaginiamo sia probabile, ma il punto in questo caso è un altro: un utente ha realizzato uno splendido mockup per immaginare le box art dei giochi in uscita sulla nuova console Sony.



Partendo dall'apprezzatissimo logo di PS5 e da un elemento non banale, ovverosia lo sfondo nero anziché blu elettrico scelto dall'azienda giapponese, il fan in questione ha immaginato un mix di tonalità scure per le confezioni.



Nel caso della cover di Ghost of Tsushima, che vedete qui in calce, abbiamo non solo la custodia nera ma anche una fascia superiore e laterale dello stesso colore, con le tradizionali scritte in bianco.



È così che Sony immagina le copertine dei giochi per PS5? E il titolo di Sucker Punch approderà anche sulla nuova console dopo il debutto su PlayStation 4? Lo scopriremo nei prossimi mesi.