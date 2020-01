PS5, il logo su Instagram è l'immagine più popolare di sempre pubblicata da una compagnia videoludica

Il logo di PS5 su Instagram è l'immagine più popolare di sempre tra quelle pubblicate dalle compagnie di videogiochi, stando a un'analisi fatta da Video Games Chronicle. Questo dovrebbe farvi capire quanta attesa ci sia per la nuova console di Sony.



Giusto ieri avevamo riportato di come avesse superato con agilità i 4 milioni di like, mentre oggi la troviamo oltre i 5 milioni, con decine di migliaia di commenti. La seconda posizione di questa particolare classifica è occupata dall'immagine di annuncio del crossover tra Fortnite e Avengers Endgame risalente ad aprile 2019, che accumulò 2,7 milioni di like.



VGC fa notare che l'analisi non tiene conto degli account degli influencer, ma solo di quelli delle compagnie di videogiochi. L'account PlayStation, di suo, conta più di 22 milioni di seguaci, più del doppio di quelli di Xbox, fermi a 9,9 milioni, e quasi il quadruplo di quelli di Nintendo, che sono soltanto sei milioni. Fortnite ed EASportsFIFA hanno invece rispettivamente 22 e 20 milioni di seguaci.



Il logo di PS5 è stato svelato al CES 2020, in un breve segmento della conferenza di Sony dedicato ai videogiochi. Per la presentazione completa bisogna però ancora attendere. Non dovrebbe mancare molto, comunque.