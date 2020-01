PS5, su Instagram milioni di like per il logo

Il logo di PS5 ha raccolto più di quattro milioni di like su Instagram a poche ore dall'annuncio. Più precisamente, al momento di scrivere questa notizia i like sono 4.304.601.



Sony ha quindi ottenuto i primi riconoscimenti per PS5, almeno dal lato dei social network. Come saprete il logo della nuova console è stato mostrato al CES 2020. Sony non ha condiviso dettagli ulteriori sull'hardware, a parte ribadire alcune informazioni note (presenza dell'SSD, audio 3D, ray tracing hardware e così via), ma l'eccitazione è comunque arrivata alle stelle, segno che c'è davvero fame di nuove console.



Il 2020 in tal senso si annuncia come un anno davvero caldissimo, tra i lanci di PS5, Xbox Series X e, forse, della vociferata Nintendo Switch Pro.



Certo, esaltarsi troppo per un logo può sembrare puerile, ma nei momenti di passaggio è facile lasciarsi trasportare dall'emozione per ogni singola novità presentata, anche la più piccola e insignificante.