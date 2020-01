THX, modalità videogiochi certificata annunciata al CES 2020

Al CES 2020 è stata annunciata la THX Certified Game Mode, o modalità videogiochi certificata, che aiuterà a impostare automaticamente i televisori 4K per farli rendere al meglio con i videogiochi.



Sostanzialmente, quando si selezionerà la THX Certified Game Mode, la televisione sarà calibrata automaticamente per dare la migliore esperienza di gioco possibile, in termini di resa visiva. L'obiettivo è fare in modo che i giocatori possano fruire i videogiochi nel modo voluto dagli sviluppatori, superando con una singola opzione tutti i problemi di impostazioni, visto che queste ultime si fanno sempre più complesse nelle moderne TV.



Ovviamente non tutte le TV avranno la THX Certified Game Mode: all'inizio sarà implementata solo nelle TV TLC, che ha stretto una partnership con THX. Immaginiamo però che, in caso di successo, si faranno avanti anche altri produttori.



La THX Certified Game Mode non ha ancora una data di lancio, ma la si aspetta entro la fine dell'anno. Sulla carta potrebbe essere un'opzione molto utile, staremo a vedere se sarà così.