Avatar 2, alcuni artwork mostrano la bellezza della nuova Pandora

L'account ufficiale Twitter della serie Avatar ha pubblicato degli artwork di Avatar 2 per mostrare la bellezza di Pandora, il pianeta su cui è ambientato il film. Le immagini, che trovate in fondo alla notizia, mostrano quattro luoghi inediti e sono in realtà state portate dal regista James Cameron al CES 2020, dove ha annunciato la collaborazione con Mercedes-Benz per realizzare un'auto elettrica ispirata allo stile visivo di Avatar.



Purtroppo questo è tutto ciò che vedremo di Avatar 2 per un po' di tempo, visto che è già stato annunciato che ci vorrà un po' di tempo prima di vedere del materiale filmato. Del resto il film è già stato annunciato per il 17 dicembre 2021, con Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver e Stephen Lang che riprenderanno i ruoli avuti nel primo film. Al cast si aggiungeranno però Kate Winslet, Vin Diesel, Michelle Yeoh e Jemaine Clement.



Avatar 2 non concluderà la serie, visto che sono già stati pianificati film per il 2023, 2025 e 2027, la cui realizzazione è comunque legata al successo del sequel. Vi ricordiamo che nel mentre Ubisoft sta realizzando il videogioco ufficiale di Avatar, che diamo per scontato esca nei dintorni del film.