Overwatch 2, per PlayStation Brasile potrebbe uscire entro la fine dell'anno

Stando a un tweet di PlayStation Brasile, ora cancellato, ma salvato da un utente Reddit, Overwatch 2 potrebbe uscire entro la fine del 2020. Quando il gioco fu annunciato alla BlizzCon 2019, il director Jeff Kaplan affermò che non aveva idea di quando sarebbe stato lanciato. Alcuni indizi puntavano già al 2020, ma non c'è mai stata la conferma.



Il tweet di PlayStation Brasile era sostanzialmente un link a un'intervista fatta a Blizzard relativa a Overwatch 2. Il testo di accompagnamento però, faceva riferimento in modo esplicito al 2020 come anno di lancio. Da notare che l'intervista è ancora disponibile, ma nel testo non si fa alcun accenno alla data d'uscita.



Per il resto vi ricordiamo che Overwatch 2 è in sviluppo per PS4, Xbox One , PC e Nintendo Switch. Noi diamo per scontate anche le versioni PS5 e Xbox Series X, ma non si sa mai.