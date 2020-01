Pokémon GO: Virizion, ultime ore di presenza nei Raid Leggendari

Virizion, il Pokémon Leggendario della Quinta Generazione di Unima, ha fatto compagnia a tutti i giocatori di Pokémon GO per circa un mese. Ma è arrivato anche questa volta il momento dell'addio: sono queste le sue ultime ore di presenza all'interno del titolo mobile di Niantic Labs. E chi arriverà, dopo di lui?

Virizion ha fatto compagnia ai giocatori di Pokémon GO dai primi giorni di dicembre 2019 ad oggi, 7 gennaio 2020: sparirà dai Raid entro la mezzanotte. Ne consegue che queste sono le ultime ore per affrontare Virizion nei Raid Leggendari di Livello Cinque: uscite di casa, correte dai vostri amici, supplicateli di fare squadra con voi; poi tentate di sconfiggere il Leggendario di Unima e di aggiungerlo alla vostra collezione. Da domani, comunque, una sfida molto più interessante arriverà: tornerà infatti Heatran, della Quarta Generazione di Sinnoh.

Heatran non è un Pokémon inedito su Pokémon GO: debuttò nei Raid di Livello Cinque già lo scorso anno. Ma c'è una novità: ora potrete incontrarlo anche in versione shiny o cromatica; inoltre molti giocatori hanno cominciato a giocare dopo il primo arrivo di Heatran, senza avere quindi la possibilità di catturarlo. Dopo Virizion ed Heatran è difficile immaginare chi possa arrivare nei Raid, ma vi terremo aggiornati.