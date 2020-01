Nintendo Switch Pro a metà 2020, secondo un'indiscrezione

Nintendo Switch Pro a metà 2020? Così vuole un'indiscrezione raccolta da una fonte giapponese di DigiTimes, considerata attendibile, che ha parlato esplicitamente del lancio di un nuovo modello di Nintendo Switch pianificato per la metà dell'anno corrente, la cui produzione inizierà nel primo quarto dell'anno, ossia tra poche settimane (o addirittura giorni).



La fonte non ha fornito altri dettagli in merito, ma è comunque rilevante perché va a rafforzare delle altre indiscrezioni che hanno già parlato di questa fantomatica Nintendo Switch Pro, modello più costoso della console ibrida di Nintendo che dovrebbe andare a contrastare il lancio di PS5 e Xbox Series X.



Ovviamente prendete il tutto con le dovute cautele, perché per ora di ufficiale non c'è davvero nulla e Nintendo ovviamente tace sull'argomento. Del resto, visto come ha annunciato Nintendo Switch Lite, è possibile che parlerà di Nintendo Switch Pro, nel caso esista, solo a cose fatte, illustrandola con un Direct dedicato.