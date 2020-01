Twitch, Peachachoo contro il sessismo di uno streamer importante

La streamer Peachachoo si è scagliata contro il sessismo, che secondo lei è imperante su Twitch, incoraggiato da un importante streamer di cui però non ha fatto direttamente il nome.



Peachachoo ha toccato l'argomento in un livestream del 5 gennaio 2020, affermando che "Li chiamiamo incel, ma dovremmo chiamarli sessisti e misogini. È davvero scoraggiante. Penso che ci sia un grosso creatore sulla piattaforma che fa loro da rappresentante e li giustifica, lasciando passare misoginia e sessismo. È davvero avvilente vedere una persona con opinioni così sessiste essere seguito da così tante persone. Lo ritengo davvero triste."



Peachachoo ha definito la situazione problematica, implicando che bisognerebbe fare qualcosa per arginarli. Una damanda però sorge spontanea: se non ci fossero gli incel, chi seguirebbe le streamer ammiccanti che vanno tanto per la maggiore su Twitch? Tipo Peachachoo, intendiamo.