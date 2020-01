Il Gioco dell'Anno 2019: Death Stranding, Resident Evil 2 Remake o Disco Elysium?

E anche il 2019 è ormai un ricordo e, come di consueto, prima di poter entrare nel vivo del nuovo anno, quel 2020 che decreterà anche l'arrivo della nuova generazione di console, è doveroso tirare le somme di un'annata eccellente attraverso il Gioco dell'Anno 2019. I precedenti 12 mesi hanno infatti visto l'uscita di una manciata di ottime esclusive, soprattutto per quello che concerne Nintendo Switch, la disponibilità di svariati titoli multipiattaforma di elevata qualità e anche l'arrivo di alcuni piccoli gioielli, assolutamente inattesi, sul fronte dei videogiochi indie.



È stato indubbiamente un 2019 di grande qualità e la cosa è ancora più sorprendente se si tiene in considerazione il fatto che storicamente, l'anno che precede l'uscita della nuova generazione di console sia abbastanza sottotono visto che sviluppatori e publisher cercano in tutti i modi di tenere da parte i prodotti migliori in attesa che i giocatori siano pronti a spalancare i loro portafogli adeguatamente stimolati dai lustrini delle nuove piattaforme. E forse proprio perché è mancato il capolavoro indiscusso in grado di mettere d'accordo il pubblico, né si è ripetuta quella battaglia all'ultimo sangue che ha caratterizzato il 2018 di God of War e Red Dead Redemption 2, il vincitore di quest'anno, ne siamo sicuri, saprà davvero sorprendervi. Ma prima di lasciarvi al gioco dell'anno, al podio e poi alla top 10, vi ricordiamo brevemente che il GotY di Multiplayer.it è espressione delle preferenze dell'intera redazione della testata. La votazione è segreta e completamente libera: ogni redattore è infatti chiamato a citare i dieci videogiochi che ha maggiormente gradito nel corso dell'anno segnalando qualsiasi titolo uscito tra il primo gennaio e il 31 dicembre e tenendo bene in mente che l'ordinamento ha un valore. Nella nostra votazione interna infatti, il primo classificato di ogni redattore guadagna 10 punti, il secondo 9, il terzo 8 e così via fino al decimo che prende un solo punto. I risultati di tutte le classifiche personali vengono poi controllati e sommati per comporre la top 10 finale di Multiplayer.it che potrete leggere all'interno di questo articolo (con i punteggi esplicitati).



E ora è davvero il momento di scoprire il nostro Gioco dell'Anno 2019!

Il Gioco dell'Anno 2019 Come abbiamo scritto poco sopra, nel 2018 l'elezione del Gioco dell'Anno aveva riservato pochissime sorprese: alla fine si trattava soltanto di schierarsi tra God of War e Red Dead Redemption 2 con praticamente nessun altro videogioco in grado di tenere testa a questi due enormi capolavori. Non sono mancate feroci discussioni e violenti dibattiti a favore dell'uno o dell'altro ma, tendenzialmente, era facile immaginare che a portarsi a casa lo scettro di migliore titoli su tutte le testate specializzate del mondo sarebbe stato uno dei due titoli.



Il 2019 si è invece caratterizzato per l'uscita di numerosi, ottimi titoli, nessuno capace di superare di misura la concorrenza e ognuno in grado di rispondere e soddisfare determinate esigenze dei giocatori. Questa situazione di apparente parità è ben evidente guardando al nostro podio visto che i tre titoli che occupano i gradoni si distanziano esattamente di 14 punti l'uno dall'altro con il massimo premio assegnato a... Disco Elysium! Il Gioco dell'Anno 2019 è Disco Elysium Sì, avete letto bene, il sorprendente gioco di ruolo di ZA/UM è il Gioco dell'Anno 2019 di Multiplayer.it. Sorpresi? Beh, lo eravamo anche noi la prima volta che abbiamo avviato questo incredibile sleeper hit arrivato letteralmente dal nulla e in grado di imporsi con forza dirompente in un genere iper affollato qual è quello degli RPG.



Nessuno si sarebbe mai aspettato di ritrovarsi tra le mani un prodotto così rifinito, originale, semplicemente perfetto nelle sue meccaniche e incredibilmente innovativo grazie alla sua capacità di mescolare una storia visionaria a un gameplay eccelso dove i protagonisti assoluti sono dei dialoghi profondi, stratificati e coinvolgenti.



Non facciamo fatica a reputare Disco Elysium non soltanto uno dei giochi di ruolo più interessanti e sorprendenti degli ultimi anni, ma probabilmente il primo, vero, erede di Planescape Torment soprattutto nella sua capacità di mettere da parte persino i combattimenti per lasciare spazio alle introspezioni del protagonista e alle sue maldestre chiacchiere con gli altri personaggi. Non vediamo l'ora di giocarlo anche su console! Disco Elysium Si potrebbe discutere a lungo della correttezza di avere un titolo come Resident Evil 2 Remake all'interno della competizione per il Gioco dell'Anno 2019. D'altronde parliamo di un videogioco uscito originariamente più di 20 anni fa. Tuttavia è indubbio che l'opera di restyling messa in piedi da Capcom vada ben oltre il concetto di remastered e si avvicini pericolosamente all'idea di remake, o addirittura di reboot visto che questo nuovo Resident Evil 2 si porta in dote una tale quantità enorme di migliorie e modifiche da andare ben oltre l'opera originale. Mettendo in risalto, per l'ennesima volta, l'incredibile competenza della software house giapponese che tra sequel, opere originali e la capacità di restaurare i suoi storici brand, è indubbiamente il nuovo punto di riferimento dei prodotti videoludici che arrivano dalla terra del sol levante. Un capolavoro del passato che è diventato un capolavoro del presente insomma, e questo ci permette di avere già delle vibrazioni positive per il prossimo Resident Evil 3 Remake che, nonostante le indubbie problematiche del gioco originale, potrebbe riuscire a sorprenderci. Ancora una volta. Resident Evil 2 Remake Ad occupare l'ultimo posto del nostro podio c'è l'esclusiva più chiacchierata e discussa del 2019: Death Stranding. Il nuovo progetto di Hideo Kojima ha stupito il mondo intero, non necessariamente in termini positivi, ma è indubbio che un'opera del genere non potesse essere snobbata dalla critica e dal pubblico. Un gioco sorprendente che affronta l'open world in modo originale e innovativo e stupisce grazie una storia fantascientifica narrata attraverso personaggi profondi e credibili, interpretati magistralmente da un lungo elenco di attori e registi che hanno scelto di prestare le loro fattezze per il nuovo lavoro del director giapponese. In pochi immaginavano che Kojima potesse realizzare un prodotto completo e perfettamente giocabile in poco più di 3 anni e probabilmente nessuno si aspettava di trovare in Death Stranding proprio l'opera più matura del designer dopo il distacco coatto dalla saga di Metal Gear Solid. E invece Hideo ce l'ha fatta. Death Stranding

Il Gioco dell'Anno votato dai lettori Anche quest'anno voi lettori avete avuto modo di esprimere le vostre preferenze attraverso una lunga serie di sondaggi che vi hanno accompagnato durante le festività natalizie. I risultati sono stati spesso sorprendentemente lontani dalle scelte redazionali ma, nel caso del Gioco dell'Anno, la sovrapposizione è stata quasi totale, ad eccezione di una interessante differenza e di un posizionamento sfalsato. Il Gioco dell'Anno 2019 dei lettori di Multiplayer.it è infatti l'opera di Hideo Kojima: Death Stranding. Staccati di misura troviamo prima Sekiro: Shadows Die Twice, l'eccezionale action di From Software diretto dal visionario e prolifico Hidetaka Miyazaki, e sull'ultimo gradino Resident Evil 2 Remake.

Se volete vedere tutti gli altri risultati, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato ai sondaggi per il Gioco dell'Anno.