Xbox Series X sarà al CES 2020, suggerisce David Prien su Twitter

Xbox Series X sarà presente al CES 2020, o almeno è ciò che suggerisce su Twitter David Prien, senior director of hardware presso Xbox.



Nel rispondere al tweet di un collega che annunciava di essere in partenza per il CES 2020, Prien ha infatti scritto "ci vediamo lì", dando il via a numerose speculazioni sulla presenza in fiera di Xbox Series X che non sono state in alcun modo smentite.



Esiste dunque la concreta possibilità che Microsoft non voglia mollare neanche un centimetro per la sua attuale strategia di marketing, che la vede giocare d'anticipo rispetto a Sony, e abbia dunque deciso di portare la nuova console a Las Vegas.



Magari l'importanza del reveal dipenderà da cosa esattamente l'azienda giapponese mostrerà stanotte, nel corso della conferenza che seguiremo in diretta a partire dalle 1.00 ora italiana.





See you there — David "8K" Prien (@dprien) January 5, 2020