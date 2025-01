Il Gioco Migliore del 2024 per Multiplayer.it

Da tradizione, l'elezione dei Migliori Giochi dell'Anno secondo la redazione e la community di Multiplayer.it segna un voltare pagina. Nel periodo delle festività ci siamo dedicati a riflessioni sui giochi e sugli eventi del 2024, consigliato regali da mettere sotto l'albero e approfondito quello che in positivo o in negativo ha segnato il settore dei videogiochi nei dodici mesi passati. Con quest'articolo diamo un'ultima coccarda virtuale ai giochi che più ci hanno entusiasmato lo scorso anno.

Quest'anno i risultati dei nostri sondaggi arrivano con qualche giorno di ritardo, ma per un buon motivo. Se i The Game Awards conferiscono i loro riconoscimenti a inizio dicembre, di fatto escludendo tutti quei giochi che vengono pubblicati dalla fine di novembre in poi (competeranno poi all'anno successivo, ma nessun gioco uscito a dicembre ha mai vinto il premio più ambito nell'edizione dell'anno seguente), quest'anno era importante prenderci qualche giorno in più. Indiana Jones e l'Antico Cerchio e la versione 1.0 di Caves of Qud hanno rappresentato un fragoroso colpo di coda in un anno già costellato di sorprese, riaprendo i dibattiti su quale fosse stato il nostro gioco preferito del 2024.

A inizio anno nessuno di noi immaginava quante ore avremmo speso giocando ad Animal Well, Balatro e Helldivers 2, né che Astro Bot sarebbe stato non solo una delle migliori esclusive PlayStation degli ultimi anni, ma anche il gioco che molti sperano possa rappresentare un modello da seguire per Sony e per gli altri sviluppatori e publisher che stanno puntando le loro fiches quasi esclusivamente su fallimentari progetti live service nella speranza di trovarsi tra le mani il prossimo Fortnite. E l'aria era particolarmente buona in Giappone, visto che da lì sono arrivati anche quest'anno un gran numero di eccellenze, da Metaphor: ReFantazio a Zelda: Echoes of Wisdom, passando per Tekken 8 e Unicorn Overlord.