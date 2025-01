Amazon Audible è gratis per tre mesi con l'inizio di gennaio 2025

Come inizia l'anno al meglio se non sfruttando una promozione di Amazon Audible? Il servizio per ascoltare audiolibri e podcast esclusivi è ora gratuito nel formato da tre mesi. Il prezzo regolare è di 9,99€, quindi si risparmiano una trentina di euro con questo sconto. Come sempre ci sono delle condizioni da rispettare, che vediamo poco sotto. Il modo più rapido per capire se siete idonei all'offerta però è raggiungere la pagina di Amazon di Audible oppure tramite il box qui sotto. Come detto, però, ci sono delle condizioni da rispettare. Prima di tutto, la promozione scadrà il 28 gennaio alle ore 23.59 (ora italiana). Se volete sfruttarla, dovete farlo prima di tale data e orario. Inoltre, non tutti possono usare la promozione. Se siete già abbonati, di certo non vi avrete accesso.

Inoltre, la promozione è accessibile solo nuovi clienti selezionati in modo casuale "che non si sono mai iscritti ad Audible.it o che non hanno beneficiato di un periodo d'uso gratuito negli ultimi 12 mesi." In breve, non tutti possono accedervi ed è difficile sapere quali. Se raggiungete la pagina di Amazon (ricordando di fare l'accesso con il giusto account) vedrete se potete iscrivervi gratuitamente o meno.