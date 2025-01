La NVIDIA GeForce RTX 4070 Super di PNY è al prezzo minimo storico su Amazon: un'ottima occasione

Se siete in cerca di una nuova scheda grafica per potenziare il vostro computer da gaming e accedere alle più recenti tecnologie di NVIDIA senza però investire cifre esagerate, potete sfruttare la promozione per la NVIDIA GeForce RTX 4070 Super di PNY che è ora in sconto su Amazon Italia. Il prezzo offerta al momento della scrittura è 683€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Recentemente il prezzo più alto è stato 898€, quindi lo sconto è di circa 200€. La scheda grafica si trova ora al prezzo più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.