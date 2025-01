Marvel Rivals si prepara alla Stagione 1 con una grossa patch con tante modifiche al bilanciamento

Al tempo stesso, considerando che con la Stagione 0 molti utenti hanno avuto giusto il tempo di prendere confidenza con le dinamiche di gameplay, gli sviluppatori hanno promesso che non faranno modifiche troppo drastiche ad inizio della nuova stagione, monitorando in ogni caso la situazione per eventuali ritocchi durante le prossime settimane.

Alcuni dei personaggi ritoccati

Facendo degli esempi concreti, Captain America otterrà dei buff pensati per migliorarne la resistenza e le capacità di sopravvivenza in battaglia, tramite un aumento della salute base e un costo più basso per la Ultimate, mentre Hulk riceverà un depotenziamento alla resistenza del suo scudo. Allo stesso modo, Black Panther potrà ripristinare meno salute, mentre Black Widow e Winter Soldier riceveranno un miglioramento a tutto tondo per il loro kit di abilità.

Uno scontro tra due team di Marvel Rivals

La lista delle modifiche è davvero lunghissima e potenzialmente potrebbe portare una bella ventata di aria fresca al meta attuale. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alle note al completo condivise dagli sviluppatori di NetEase a questo indirizzo. Per quanto riguarda i nuovi contenuti della Stagione 1, durante la prima metà arriveranno Mr. Fantastic e la Donna Invisibile come personaggi giocabili, assieme a due mappe inedite e la nuova modalità Doom Match. Seguirà nella seconda fase l'aggiunta di una terza mappa e il resto dei Fantastici Quattro, ovvero la Cosa e la Torcia Umana.