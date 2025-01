Squid Game: Unleashed è uno dei cinque giochi Netflix più scaricati di sempre

Squid Game: Unleashed ha superato quota 10 milioni di download, imponendosi come uno dei cinque giochi Netflix più scaricati di sempre dietro GTA: San Andreas (33,8 milioni di installazioni), Storyteller (16,8 milioni), SpongeBob: Get Cooking (11,4 milioni) e Bloons TD 6 (11,2 milioni).

Disponibile gratuitamente anche per i non abbonati a Netflix, almeno per il momento, il gioco sviluppato da Boss Fight ha riscosso il successo maggiore su App Store, con 7,4 milioni di download, mentre su Google Play è stato scaricato 3,3 milioni di volte.

A contribuire maggiormente a questi numeri sono stati gli utenti che risiedono negli Stati Uniti, con 1,8 milioni di download, seguiti dal Brasile (1,1 milioni), dal Messico (0,94 milioni) e dall'India (0,86 milioni).

Il giorno migliore per Squid Game: Unleashed è stato il 4 gennaio, dieci giorni dopo il lancio della Stagione 2 della serie televisiva coreana su cui il gioco si basa.