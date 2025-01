Nintendo Switch 2 sarà compatibile con le MicroSD Express, stando al listino interno di GameStop

Come possiamo vedere nello screenshot condiviso dal redditor Opposite-Chemistry96, tra i prodotti nel listino interno di GameSpot ci sono vari accessori, come un grip e una basetta con funzione di ricarica per i Joy-Con , delle impugnature per i controller e, per l'appunto, delle schede MicroSD Express da 256 e 512 GB.

In questi giorni stanno trapelando tantissime indiscrezioni e leak relativi a Nintendo Switch 2 . L'ultima soffiata arriva da Reddit tramite la foto di una presunta schermata del database interno di GameStop che mostra una lista di accessori e prodotti di terze parti per la nuova console, tra cui delle schede MicroSD Express .

Nintendo Switch 2 avrà caricamenti più rapidi grazie alle microSD Express?

Quest'ultimo dettaglio è particolarmente interessante, dato che confermerebbe la compatibilità di Nintendo Switch 2 con questo standard (assente sul precedente modello), come del resto già anticipato da altre indiscrezioni passate. Per chi non lo sapesse, le microSD Express offrono prestazioni sostanzialmente migliori rispetto a quelle tradizionali, in particolare una velocità di trasferimento superiore e una maggiore efficienza energetica. In sostanza, sulla carta dovrebbero garantire dei tempi di caricamento ridotti in gioco.

Per quanto all'apparenza credibile, precisiamo che lo scatto qui sopra potrebbe essere un fotomontaggio realizzato ad hoc per cavalcare l'onda di rumor e indiscrezioni degli ultimi giorni. A questo proposito, al CES 2025 di Las Vegas, il produttore di accessori Genki ha mostrato una presunta replica dettagliata di Nintendo Switch 2, svelando il possibile periodo di uscita della console . Tutte informazioni da prendere ovviamente con le molle, in attesa della presentazione ufficiale della console, in programma entro la fine di marzo, ma non sono da escludere delle novità già entro i prossimi giorni.