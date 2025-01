Un modello mock-up completo di Nintendo Switch 2 è esposto al CES da Genki, vediamolo in video

Non si tratta ancora della console vera e propria ma poco ci manca: una compagnia produttrice di accessori ha esposto al CES 2025 un modello completo a scopo illustrativo di Nintendo Switch 2, consentendo così di vedere la forma e diverse caratteristiche della nuova console.

La compagnia Genki, specializzata in accessori per console, ha messo a disposizione del pubblico del CES 2025 una ricostruzione totale di Nintendo Switch 2: si tratta di un modello mock-up non ufficiale e non funzionante, ma che consente di vedere le caratteristiche della nuova console Nintendo.

Ovviamente non possiamo prenderle come informazioni ufficiali, considerando che la macchina non è ancora stata annunciata e svelata da Nintendo, ma quanto mostrato corrisponde ai numerosi leak e alle informazioni trapelate finora, rendendo il modello piuttosto convincente.