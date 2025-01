Il presunto Dock di Nintendo Switch 2 compare in una foto, con alcuni nuovi dettagli

La foto mostra solo parzialmente il nuovo Dock, ma quanto basta per notare la stessa forma stondata che abbiamo visto anche in altri leak precedenti di questo elemento della nuova console Nintendo.

Non è la prima volta che compare un'immagine della periferica in questione e c'è da dire che anche questo leak sembra corrispondere a quelli precedenti , dando ulteriore consistenza all'immagine, che a questo punto sembra essere alquanto verosimile.

Un design ricorrente nei leak

"Questa è una nuova foto che ho ricevuto da parte di una fonte fidata, che mostra il Dock di Nintendo Switch 2", si legge nel messaggio pubblicato su BlueSky dalla leaker.



"Si vedono le informazioni sul voltaggio di input e output, altre informazioni sono oscurate". Inoltre, "Sono venuta a sapere che Nintendo Switch 2 viene venduto con un caricatore da 60W da collegare al Dock", ha aggiunto la fonte in questione.

A quanto pare, l'assorbimento di energia di Nintendo Switch 2 è diverso da quello della versione precedente della console, cosa che forse non rende compatibili gli accessori come l'alimentatore e il Dock precedente, introducendo nuovi standard per quanto riguarda questo elemento sulla nuova console Nintendo.

Questo leak arriva a breve distanza da quello che aveva mostrato i presunti nuovi Joy-Con di Nintendo Switch 2, emerso nelle ore scorse, ma sono ormai tanti gli avvistamenti riguardanti la console ancora da annunciare.