Bleach Rebirth of Souls presenta l'Arrancar Szayelaporro Grantz con un gameplay trailer

Nuovo anno, nuovi trailer di Bleach: Rebirth of Souls. In vista del lancio in programma a marzo, Bandai Namco ha pubblicato un filmato completamente dedicato a un'altra aggiunta del roster del picchiaduro. In questo caso parliamo dell'ottavo Espada al servizio di Aizen, Szayelaporro Grantz.

Proprio come nell'opera originale di Tite Kubo, Szayelaporro adora analizzare i suoi avversari come se fossero delle cavie di laboratorio. Questo tratto è stato tradotto in una abilità passiva, chiamata "Analysis Progress Stage". È possibile aumentarne il livello eseguendo impiantando ed estraendo dei Rokureichu dai corpi degli avversari tramite varie tecniche, potenziando di conseguenza la sua Spiritual Pressure Move 2 e la Signature Move.