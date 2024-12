Bleach: Rebirth of Souls presenta Sosuke Aizen con un trailer

Bandai Namco e gli sviluppatori di Tamsoft hanno pubblicato un nuovo trailer dedicato ai personaggi del roster di Bleach: Rebirth of Souls. Il filmato di oggi ha come protagonista Sosuke Aizen, l'antagonista principale per buona parte della storia del manga e anime di Tite Kubo.

A quanto pare la sua potenza sarà fedelmente rappresentata anche nel videogioco, come possiamo vedere nel filmato qui sotto. Il repertorio di abilità dell'ex Capitano della divisione 5 del Gotei 13 include "El Escudo" che attiva una barriera che annulla le respinte causate dai colpi nemici, permettendo ad Aizen di attaccare indisturbato, mentre l'"Hado 90: Kurohitsugi" intrappola un nemico in un cubo di energia dopo essere stato colpito da un fedente.