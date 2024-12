Shinji Hirako si unisce al cast di Bleach: Rebirth of Souls, vediamolo in azione in un trailer

Bandai Namco e gli sviluppatori di Tamsoft hanno presentato oggi un nuovo trailer dedicato a una nuova aggiunta del roster di Bleach: Rebirth of Souls, ovvero Shinji Hirako. Si tratta di un filmato un po' differente dai precedenti, dato che non si focalizza sulle abilità in combattimento quanto piuttosto la storia di questo personaggio.

Nel trailer infatti vediamo Shinji prepararsi allo scontro con l'antagonista Sosuke Aizen (che abbiamo visto in azione in un precedente filmato) mentre rivive il suo passato, prima come Capitano della Quinta compagnia del Gotei 13 e poi come capo dei Vizard, un gruppo di Shinigami che è riuscito a resistere alla trasformazione in Hollow, ottendendo così delel capacità uniche.