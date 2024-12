The Witcher 4 sarà tradotto e doppiato in italiano, c'è la conferma ufficiale di CD Projekt RED

In maniera alquanto discreta, quasi sotto-traccia, CD Projekt RED ha dato una bellissima notizia ai fan italiani della serie confermando di fatto che The Witcher 4 sarà totalmente tradotto e doppiato in italiano alla sua uscita.

Non c'è stato un comunicato stampa vero e proprio, ma l'account ufficiale di The Witcher ha riferito la cosa in un commento posto al di sotto del recente trailer di presentazione di The Witcher 4, pubblicato in occasione dei The Game Awards 2024 e di cui abbiamo già parlato tantissimo nei giorni scorsi.

Il trailer, in effetti, è stato ripubblicato anche in lingua italiana, cosa che cominciava a far intuire la questione, ma a ulteriore conferma è arrivato il team polacco stesso, come visibile a questo indirizzo.