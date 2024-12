La Ciri di The Witcher 4 è il fulcro di una nuova storia originale e diversa dalle altre, spiega CD Projekt

Durante un'intervista concessaci da CD Projekt RED è emersa con più chiarezza l'importanza della figura di Ciri in The Witcher 4, non solo perché si tratta della protagonista ma anche perché si piazza al centro di un nuovo arco narrativo completamente originale e diverso da quanto visto in precedenza.

Nell'intervista a CD Projekt RED pubblicata proprio in questi minuti, il team polacco ha spiegato che The Witcher 4 dev'essere visto come un nuovo inizio, tanto da risultare adatto anche a coloro che non hanno giocato i capitoli precedenti, perché sebbene ci siano ovviamente rimandi, si tratta dell'inizio di un nuovo arco narrativo con la protagonista in questione.

Il gioco "non ha alcun sottotitolo perché è l'inizio di una nuova saga, una saga in cui Ciri diventerà il Witcher, in cui Ciri sarà la nuova protagonista", ha spiegato il Cinematic Director Kajetan Kapuściński, "Quindi è anche una grande opportunità per i nuovi giocatori di iniziare l'avventura con The Witcher".