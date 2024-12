The Witcher 4 un’intervista che ci ha permesso di scoprire qualche dettaglio sull’attesissimo sequel

Di The Witcher IV ovviamente non si sa praticamente nulla, giusto qualche informazione sporadica distribuita dal team e dal game director in un paio di video e interviste pubblicate successivamente all'annuncio. D'altra parte del titolo non sono state annunciate neanche le piattaforme su cui potremo giocarlo (ma diamo per scontato che saranno PC, PS5 e Xbox), tantomeno una data di uscita, neanche un anno generico, e difficilmente ne sapremo qualcosa di più prima di svariati mesi o, addirittura, anni.

Un annuncio accompagnato da più di 6 minuti di filmati realizzati proprio con l'UE5 e con gli asset che andranno a comporre la prossima opera epica del team di sviluppo. Un reveal che vuole far capire immediatamente gli elementi fondanti del nuovo episodio: il mondo di gioco, le atmosfere, i mostri, quell'atmosfera cupa e straniante tipica della serie e, soprattutto, la volontà di seguire alla perfezione il solco tracciato da The Witcher 3: Wild Hunt mettendo in scena la nuova protagonista. Colei che dovrà prendere in mano il testimone lasciato da Geralt. Colei che, meglio di nessun'altro, può essere considerata l'erede spirituale e naturale dello strigo dai capelli bianchi: Cirilla Fiona Elen Riannon, da molti conosciuta semplicemente come Ciri .

Siamo convinti che in pochissimi si sarebbero aspettati l'annuncio del prossimo capitolo della serie più famosa di CD Projekt nel corso dei The Game Awards edizione 2024. A voler essere onesti, nessuno. Il team polacco ha dichiarato in molteplici occasioni di aver da pochissimo iniziato la produzione dell'attesissimo sequel e di essere praticamente ancora alle prese con il cambio di engine dal suo, proprietario, REDEngine all'ormai ubiquo Unreal Engine 5. Insomma i tempi sembravano ancora immaturi per poter rivelare al grande pubblico la prossima avventura con protagonisti gli strighi di Andrzej Sapkowski e, invece, contro ogni pronostico, lo show di Geoff Keighley si è aperto esattamente con l'annuncio di The Witcher 4.

L’erede naturale di The Witcher 3: Wild Hunt

L'intervista non poteva che aprirsi con la domanda di rito: l'ambientazione di The Witcher IV e, soprattutto, la collocazione temporale rispetto al precedente capitolo, The Witcher 3: Wild Hunt. Siamo tutti rimasti stupiti dalla caratterizzazione estetica di Cirilla - anche se purtroppo molti si sono lanciati su disquisizioni folli relative alla bellezza del personaggio - che nel trailer si presenta come una donna molto più matura, sicuramente indurita da tutti i drammi e le avventure affrontate e vissute sulla propria pelle. E a molti attenti osservatori non è sfuggita neanche la voce di Geralt negli ultimi istanti del trailer che lasciano immaginare una sua presenza, anche se magari soltanto da mentore, all'interno delle vicende che vedono Ciri protagonista.

Cirilla alle prese con un Bauk nel trailer di reveal

Il gioco sarà quindi ambientato alcuni anni dopo gli eventi di Wild Hunt, ma "non possiamo entrare nei dettagli sulle date esatte e su ciò che è successo nel frattempo", dice Kapuściński, il Cinematic Director, "quello che i giocatori si possono aspettare è The Witcher IV, quindi una continuazione delle storie che abbiamo raccontato e del mondo in cui sono ambientate". Persino la scelta di un titolo così semplice e lineare con soltanto il 4 a seguire il nome della serie, serve a identificare con forza la prosecuzione della saga. "Il titolo è qui per una ragione, no? Perché, da una parte, mostra che si tratta di una continuazione, ed è una promessa ai nostri fan di lunga data. Ma non c'è alcun sottotitolo perché è l'inizio di una nuova saga, una saga in cui Ciri diventerà il Witcher, in cui Ciri sarà la nuova protagonista."

In altre parole, CD Projekt cercherà in tutti i modi di dare un colpo al cerchio, ma senza mai perdere di vista la botte intera con l'obiettivo di raggiungere quel compromesso, sempre molto difficoltoso da azzeccare, di rendere appetibile questa nuova opera tanto ai vecchi giocatori quanto ai neofiti della serie. A chi, magari, quando è uscito The Witcher 3: Wild Hunt era ancora un bambino o, addirittura, non giocava proprio. D'altra parte l'uso del 4 fa sorgere subito la domanda ovvia: e per chi non conosce gli altri 3 The Witcher, il gioco sarà comunque appetibile e comprensibile? Anche su questo fronte Kapuściński è sicurissimo di sé e del suo team: "capisco cosa intendi", mi dice guardandomi attraverso il monitor, "ma siamo piuttosto fiduciosi che il modo in cui realizzeremo questo titolo, il modo in cui lo comunicheremo, farà sì che le persone capiscano che è destinato sia ai veterani sia ai nuovi arrivati".

D'altra parte persino chi sta lavorando su The Witcher IV non ha necessariamente affrontato tutti i capitoli videoludici precedenti e se è vero, come ci ha confermato Kapuściński, che su questo sequel sono al lavoro alcuni veterani che sono sul franchise fin dal primo gioco, molte delle persone che oggi hanno le mani in pasta hanno lavorato "soltanto" su The Witcher 3: Wild Hunt, compreso lui stesso o, magari, il loro ingresso nella software house è collegato a Cyberpunk 2077; quindi, è come se si cimentassero per la prima volta con l'universo di Sapkowski. E ovviamente l'asticella si sposta sempre più in alto.

Ciri è chiaramente incattivita a causa di tutte le vicende che l'hanno tormentata

Lo sa bene Mitręga, l'Executive Producer che, dopo un passato in Techland, quelli di Dying Light, arriva in CD Projekt RED anche per lavorare su The Witcher 4: "con ogni titolo che pubblichiamo e ogni nuova uscita, non importa se si tratti di Witcher o Cyberpunk, vogliamo spingerci più in là. Per noi, è la sfida stessa ad essere uno stimolo, perché vogliamo aumentare la complessità, andare più in profondità, raccontare più storie, presentare personaggi migliori, far sentire le persone più immerse nel racconto. E, naturalmente, dobbiamo anche tenere conto che ci sono stati molti cambiamenti sul mercato in questi 10 anni".

Sì, perché sembra assurdo ricordarlo, ma The Witcher 3: Wild Hunt uscì nell'ormai lontanissimo 2015, quando sul mercato c'erano ancora PlayStation 4 e Xbox One e quando un budget di 80 milioni di dollari (tanto si dice abbia investito CD Projekt per realizzare il titolo), poteva bastare per realizzare un open world di quella portata e magnitudo. Oggi la situazione è ben diversa e, di mezzo, c'è stato anche il ciclone Cyberpunk 2077 che ha chiaramente cambiato il metodo di approcciarsi allo sviluppo di CD Projekt e anche la tendenza del team a puntare in alto, troppo in alto.

Kapuściński non vuole scendere nei dettagli quando gli domandiamo esplicitamente cosa il team abbia imparato dall'accoglienza di Cyberpunk e dalla mancanza di trasparenza in merito alle versioni old-gen di quel gioco. "Cyberpunk è stato un grande gioco tripla A e abbiamo imparato molto da esso, in ogni aspetto della sua creazione. È difficile scendere nei dettagli, però sì, abbiamo accumulato esperienza. E forse quello che posso sottolineare è che, con quel gioco, abbiamo ampliato le possibilità in termini di gameplay: come affrontare le storie, fare delle scelte, creare il proprio stile e il modo in cui si interagisce con le sfide."

Ora rimane da capire quanto di tutto questo sarà effettivamente il punto di partenza per offrire ancora più profondità e libertà di scelta al giocatore di The Witcher 4.