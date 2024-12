CD Projekt Red sapeva che la scelta di Ciri come protagonista di The Witcher 4 avrebbe creato dei malumori

Le parole di Weber arrivano dopo le polemiche dei giorni scorsi in cui alcuni fan si sono scagliati contro la decisione degli sviluppatori , per alcuni motivata da ragioni politiche. Weber ha detto di comprendere da dove provenga la negatività di alcuni fan, dato che anche lui ha amato giocare nei panni di Geralt nei capitoli precedenti. Ha anche aggiunto che è legittimo che alcuni fan siano preoccupati , se ritengono che questa scelta non sia quella ideale, e che CD Projekt Red farà di tutto per convincerli, con le future presentazioni di The Witcher 4.

Philipp Weber , il narrative director di The Witcher 4 , ha dichiarato in un'intervista concessa alla testata VGC che lo studio di sviluppo CD Projekt Red era consapevole del fatto che la decisione di cambiare il protagonista della serie non sarebbe stata presa bene da una fetta dei fan , ma il team vuole dimostrare che questa è stata la scelta giusta per il gioco.

Controversie inevitabili

"Eravamo consapevoli che potesse rivelarsi una scelta controversa per alcune persone, perché nei precedenti tre giochi di The Witcher Geralt era il protagonista, e penso che tutti abbiano amato giocare nei suoi panni", ha spiegato Weber, per poi aggiungere: "Anch'io ho amato giocare nei panni di Geralt, quindi ritengo che sia legittimo che alcune persone preferirebbero ancora farlo. Se le loro perplessità nascono da questo, le loro preoccupazioni sono valide."

"La cosa migliore che possiamo fare, che poi è il nostro obiettivo principale, è dimostrare che possiamo realizzare molte cose interessanti con Ciri così da validare la nostra scelta, perché la decisione di avere Ciri come protagonista non è stata presa ieri, abbiamo iniziato a lavorarci molto tempo fa", ha continuato Weber. "Ciri era una seconda protagonista nei romanzi di Andrzej Sapkowski ed era utilizzabile come personaggio giocabile in The Witcher 3: Wild Hunt, quindi per noi è stata una naturale evoluzione di ciò che stiamo creando da così tanto tempo. Inoltre, per chi ama davvero Geralt, questo ci permette di onorare il finale che ha avuto in The Witcher 3 e in Blood and Wine."

"Allo stesso tempo, con Ciri che è all'inizio del suo percorso come Witcher, possiamo raccontare nuove storie su cosa significhi diventare tale. Quindi, per coloro che in questo momento sono preoccupati, se questa preoccupazione nasce dalla passione, voglio dire che la prossima volta che mostreremo il gioco, il nostro obiettivo sarà dimostrare che Ciri può essere una protagonista degna di The Witcher 4."

L'executive producer Małgorzata Mitręga ha aggiunto: "Siamo anche sopraffatti dal fatto che così tante persone apprezzino la scelta, siano entusiaste e capiscano da dove proviene. Inoltre, la stessa comunità sta facendo parte del nostro lavoro, spiegando perché è la scelta giusta. Ognuno ha il diritto di avere un'opinione, e crediamo che questo nasca dalla passione per i nostri giochi. Penso che la migliore risposta a queste preoccupazioni sarà il gioco stesso, quando sarà pubblicato."