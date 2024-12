Call of Duty: Black Ops 6 domina la classifica USA anche a novembre

Alcuni sconti hanno contribuito a far risalire determinati prodotti, vedi ad esempio Madden NFL 25 che ha raggiunto la seconda posizione partendo dall'ottava, EA Sports FC 25 che è passato dal decimo al terzo posto e Marvel's Spider-Man 2 che figura in quattordicesima posizione ma era ventiduesimo.

Black Ops 6 si pone al momento come il secondo gioco più venduto del 2024 , dietro il clamoroso successo di EA Sports College Football 25, che come già anticipato è ad oggi il titolo sportivo di maggior successo di sempre negli Stati Uniti in termini di incassi.

Call of Duty: Black Ops 6 ha mantenuto la vetta della classifica USA anche a novembre , bissando il successo di ottobre nonostante un'uscita anticipata rispetto al solito per la serie sparatutto prodotta da Activision.

I giochi più venduti del 2024

Sebbene non sia presente nella top 10, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, che ha già recuperato i costi di sviluppo, figura in sesta posizione nella classifica basata sul numero di utenti attivi mensili su Xbox Series X|S, mentre su Steam si è posizionato nono.

Per quanto riguarda invece l'elenco dei giochi più venduti nel 2024, il già citato EA Sports College Football 25 è primo, seguito da Call of Duty: Black Ops 6 e da Helldivers 2, mentre la top 5 viene completata da Dragon Ball: Sparking! Zero e Call of Duty: Modern Warfare 3.