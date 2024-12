Mario + Rabbids Sparks of Hope è in promozione su Amazon con uno sconto enorme

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per una copia di Mario + Rabbids Sparks of Hope per Nintendo Switch, che si trova ora a un prezzo veramente basso. Il gioco è infatti in sconto del 73% rispetto al prezzo consigliato, praticamente regalato vista la qualità dell'opera. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 60,99€. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre su Amazon, ma la differenza è di un paio di euro. Il prezzo attuale è fisso da un paio di settimane. Amazon si occupa di vendita e spedizione, che è prevista entro Natale se ordinate subito.