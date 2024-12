La FAA impone restrizioni sui droni nel New Jersey tra isteria UFO e avvistamenti misteriosi

La Federal Aviation Administration (FAA) ha introdotto restrizioni temporanee al volo dei droni in 22 comunità del New Jersey, alimentando le speculazioni sugli avvistamenti di presunti "droni" che hanno scatenato un'ondata di isteria collettiva. Sebbene l'agenzia non abbia specificato il motivo esatto del divieto, ha indicato che la decisione è stata presa su richiesta di "partner federali per la sicurezza". Queste restrizioni resteranno in vigore fino al 17 gennaio 2025, ma i dettagli sulla scelta di questa data rimangono oscuri.