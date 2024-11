Mark Zuckerberg e Donald Trump a cena: il futuro dell’innovazione americana in discussione

Mark Zuckerberg, CEO di Meta, ha partecipato a una cena con il Presidente eletto Donald Trump presso Mar-a-Lago mercoledì sera. Secondo un comunicato condiviso dal portavoce di Meta, Andy Stone, l'incontro è stato definito "un momento importante per il futuro dell'innovazione americana." La dichiarazione sottolinea la gratitudine di Zuckerberg per l'invito e l'opportunità di dialogare con membri dell'amministrazione entrante.

Le posizioni di Zuckerberg e il nuovo corso

Non sono stati divulgati dettagli specifici sui temi discussi durante la serata, ma il meeting suggerisce una possibile distensione nei rapporti tra Trump e Zuckerberg. Il Presidente eletto, in passato, aveva espresso opinioni estremamente critiche verso il CEO di Meta, arrivando a dichiarare che Zuckerberg avrebbe dovuto essere incarcerato per il ruolo di Facebook nelle elezioni del 2020 e per i finanziamenti destinati alle iniziative di voto per corrispondenza.

Donald Trump, il Presidente eletto.

Nonostante le tensioni precedenti, Zuckerberg ha mantenuto una linea distaccata nei confronti della politica nel 2024. Tuttavia, prima delle elezioni, il CEO aveva definito "incredibilmente tosto" il fatto che Trump fosse sopravvissuto a un tentativo di assassinio, un commento che aveva suscitato non poco scalpore. Dopo l'elezione di Trump, Zuckerberg è stato tra i primi leader tecnologici a congratularsi, scrivendo su Threads che attendeva con interesse di collaborare con la nuova amministrazione.