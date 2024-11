Dark Sector è disponibile gratis su Steam, ma solo per pochi giorni

Dark Sector è disponibile gratis su Steam: gli sviluppatori di Digital Extremes hanno voluto celebrare con questa iniziativa l'imminente debutto dell'aggiornamento Warframe: 1999, stabilendo però dei limiti temporali.

Il download gratuito dell'apprezzato action game del 2009 potrà infatti essere effettuato solo fino alle 18.00 del 30 novembre, dunque avremo a disposizione pochi giorni per approfittare di questo gradito omaggio.

Naturalmente la scelta di regalare Dark Sector non è stata casuale: si tratta per molti versi del progetto che ha posto le basi per Warframe e il suo incredibile successo, dunque stiamo parlando di un prodotto a cui lo studio canadese deve parecchio.

Il gioco racconta la storia di Hayden Tenno, un agente della CIA incaricato di fermare la diffusione di un pericoloso virus utilizzando la Glaive: una sorta di lama rotante che si pone come un palese omaggio all'iconico film Krull del 1983.