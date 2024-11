Suicide Squad: Kill the Justice League praticamente svenduto al prezzo di un cappuccino per i saldi di Steam

Che Suicide Squad: Kill the Justice League sia stato un flop dovrebbe essere noto a tutti. Del resto Warner Bros. lo ha dichiarato pubblicamente in più occasioni, quindi non dovrebbero esserci dubbi in merito. A ulteriore conferma arriva quella che possiamo considerare una vera e propria svendita totale su Steam , con il titolo di Rocksteady venduto al prezzo di un cappuccino, in occasione dei saldi autunnali della piattaforma.

Costa poco

Quindi, attualmente potete portarvi a casa Suicide Squad: Kill the Justice League spendendo 3,49 euro per l'edizione standard o 4,99 euro per l'edizione Deluxe Digital. In entrambi i casi si parla di uno sconto del 95%, con il prezzo base della seconda che è di 99,99 euro.

Considerando che Suicide Squad: Kill the Justice League è stato pubblicato il 2 febbraio 2024, si tratta di una dichiarazione di resa totale.

Purtroppo Suicide Squad: Kill the Justice League non è mai riuscito a decollare, un po' per l'avversione del pubblico, che da Rocksteady voleva un altro titolo in linea con la serie Batman Arkham, un po' per la qualità del gioco stesso, che non ha convinto proprio tutti. Il risultato è stato uno dei più grandi flop della storia dei videogiochi, battuto forse solo da Concord e pochi altri.

Un prezzo così basso potrebbe essere motivo di riscoperta da parte di più di qualcuno, che potrebbe comunque gradire l'ambientazione e i personaggi.