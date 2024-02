Suicide Squad: Kill the Justice League ha meno giocatori di Batman Arkham Knight su Steam

Suicide Squad: Kill the Justice League non è partito bene su Steam, questo è certo. Non solo il suo picco massimo di giocatori è stato di 13.459 giocatori, tutt'altro che alto, ma il numero di utenti attivi in questo momento è persino inferiore rispetto al vecchio Batman: Arkham Knight.

Come potete vedere qui sotto, infatti, ci sono circa un centinaio di giocatori su Batman: Arkham Knight in più rispetto a Suicide Squad: Kill the Justice League. Non è una differenza enorme e le cifre cambieranno rapidamente e lo sparatutto potrebbe battere il gioco d'azione anche solo di qualche unità, ma non sarebbe un grande risultato considerando che Batman è vecchio di un gioco single player (che di norma hanno vita più breve) con nove anni sulle spalle.

Il picco di giocatori di Batman: Arkham Knight è il doppio rispetto a quello di Suicide Squad: Kill the Justice League. Il problema non sembra nemmeno essere la qualità, visto che la percentuale di recensioni positive è simile per i due capitoli. Semplicemente, pare che il pubblico di Steam non abbia grande interesse a lanciarsi in massa su Suicide Squad.